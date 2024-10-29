В Крыму наградили финалистов конкурса "Большая перемена": Дмитрий Артюхов вручил призы и поделился впечатлениями

В детском центре "Артек" в Крыму наградили финалистов "Большой перемены". Участие в церемонии принял губернатор ЯНАО и глава комиссии Госсовета по направлению "Молодежь и дети" Дмитрий Артюхов. Он вручил победителям образовательные сертификаты номиналом от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Обладателями подарков стали 280 человек, из них 11 – представители Ямало-Ненецкого автономного округа.

Удивительная атмосфера дружбы царит на "Большой перемене". Участники конкурса как одна большая семья, где все поддерживают друг друга. Когда смотрю на сегодняшнюю молодежь, понимаю, что у них все получится, потому что они чувствуют поддержку своей семьи, наставников, с которыми, уверен, им повезло, а главное – поддержку нашей великой Родины. Убежден, что впереди у нашей молодежи прекрасное будущее”, – отметил Дмитрий Артюхов.

Он посетил выставочную зону, где представлены стенды ведущих российских компаний: "Росатом", "Роскосмос", ОАО "РЖД", VK и Университета Иннополис. Эта зона располагалась на главной площади Дворца спорта, в самом сердце "Артека", и была доступна для всех участников на протяжении всех дней финала. Там молодые люди могли узнать о профессиях будущего и возможностях, которые открываются перед ними в России.

Также глава комиссии Госсовета по направлению "Молодежь и дети" присоединился к неформальной беседе у костра, в которой приняли участие 30 победителей "Большой перемены". В ходе этой встречи они обсуждали будущее конкурса и делились своими впечатлениями о прошедших пяти сезонах, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

К слову, пятый юбилейный конкурс "Большая перемена" собрал 1500 старшеклассников из всех уголков России. Для финалистов была организована насыщенная программа, включающая встречи с экспертами в области образования, медиа, спорта, а также воспитания и просвещения.

Фото: пресс-служба правительства ЯНАО