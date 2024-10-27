Тюменские автоинспекторы расскажут о световозвращателях

Сотрудники Госавтоинспекции проведут мероприятия в школах для разъяснения необходимости применения световозвращающих элементов.

Теперь дети первой смены идут в школу в сумерках, а дети второй смены возвращаются из образовательных учреждений домой в темное время суток.

"Практически в 80% ДТП с участием детей-пешеходов светововзвращающие элементы у них отсутствовали, это показал мониторинг детской аварийности в регионе, - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - Мы понимаем, что родители недооценивают важность применения СВЭ для детей, поэтому будем выступать на родительских собраниях, проводить детские флешмобы для популяризации световозвращателей, - сказал Андрей Миллер.

Госавтоинспекция призывает взрослых оснастить одежду и ранцы школьников световозвращателями, это поможет юным пешеходам стать заметнее для водителей в темное время суток, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.