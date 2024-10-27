Мастерскую семейного кукольного театра открыли в Заводоуковске

Мастерская семейного кукольного театра "Счастливы вместе" появилась в Заводоуковске. Ее открыли инициативные школьники города. Родители вместе с детьми от 10 лет посетили 10 творческих встреч.

Команда школьников из Заводоуковска во главе с Данилой Малютиным работают над созданием сообщества семей и детей, увлеченных общим творческим делом — постановкой кукольных спектаклей.

Для горожан прошло шесть творческих мастер-классов по созданию кукол-марионеток, декораций и сценария спектакля, а также четыре репетиции. Занятия провели участники "Движения первых" и педагоги-организаторы Центра развития детей и молодежи города Заводоуковска.

Семьи создали спектакль по мотивам "Сказки о рыбаке и рыбке" А. С. Пушкина. Артистами-кукловодами выступили дети, а чтецами — родители и педагоги, сообщает Мегатюмень.

— Моя цель — создать коммуникативную площадку для детей и их родителей, привлечь семьи к творческой театральной деятельности, а также продвинуть семейные театры на территории Заводоуковского городского округа. Это стало возможным благодаря победе в конкурсе молодежных инициатив "Моя идея", — рассказал Данила Малютин, представитель инициативной группы.