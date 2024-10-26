Тюменка поучаствует в музыкальном проекте "Универвидение"

Обладательница гран-при областного фестиваля "Студенческая весна" и специального приза "Принцесса битбокса" Российской студенческой весны Анастасия Бобровка прошла отборочный этап проекта "Универвидение". Она отправится в Казань, где ей предстоит борьба за звание лучшего голоса студенчества.

С 10 по 16 ноября Анастасия в числе 75 артистов из 39 регионов России примет участие в прослушиваниях и концертах. Кроме того, девушку ожидает образовательная программа с экспертами в области вокального и сценического мастерства и Гала-шоу. Исполнительница получит новый опыт, работая с профессиональным составом членов жюри и коллегами из разных регионов страны.

На конкурсе Анастасия исполнит ненецкую народную песню "Сихиртя не ню" и композицию Егора Сесарева "С тобой" в жанре "Лайвлупинг". Это направление подразумевает создание музыки прямо на глазах у зрителей при помощи записи и воспроизведения закольцованных музыкальных фрагментов. Кроме того, в своих номерах Анастасия планирует использовать битбокс.

15 ноября состоится финальное шоу, на котором участники пройдут заключительные вокальные испытания под руководством, - сообщает КП-Тюмень.

— С радостью буду представлять Тюменскую область и Институт культуры. Конечно, немного волнительно, но в то же время с нетерпением хочется поделиться своим творчеством! За проектом следят и участвуют в нем огромное количество творческих людей — талантливых вокалистов, педагогов и музыкантов. Поэтому я с предвкушением буду ждать этой поездки! Рада поделиться чем-то новым и необычным. Безумно хочется найти единомышленников, с которыми я бы могла разговаривать на языке лайвлупинга, — поделилась Анастасия Бобровка.