О нехватке витаминов рассказала тюменский врач

Как узнать, каких именно витаминов не хватает организму, рассказала кандидат медицинских наук, главный врач Центра челюстно-лицевой и дентальной имплантологии "I.R.I.S.", доцент ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России Юлия Семенова.

Витамин D3 (холекальциферол) защищает нас от кислородного голодания и развития ожирения. Его недостаток существенно сказывается на качестве жизни и внешнем виде пациентов, приводя к хронической гипоксии.

При дефиците: частые простуды, плохое настроение, снижение концентрации внимания, лишний вес, быстрая утомляемость, пациенты с трудом сосредотачиваются на решении повседневных задач.

Витамин С (аскорбиновая кислота) является мощнейшим антиоксидантом, его дефицит

проявляется в организме снижением защитных сил, хроническим стрессом и повышением

проницаемости сосудистой стенки.

При дефиците: легко появляются синяки, гингивит, выпадение зубов, бледность кожи, быстрая утомляемость.

Витамин В1 (тиамин) способствует производству энергии в организме человека для обеспечения нормального функционирования всех его систем, сообщает Тюменская область сегодня.