Тюменцам рекомендуется провести профилактическую обработку парника

Агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области,

рассказали, какие еще работы необходимо провести в теплице осенью.

Уход за парником включает в себя такие этапы как обработка почвы, мытье

конструкции и обеззараживающие процедуры.

Необходимо убрать все растительные остатки (корни, ботву), ведь они

могут служить распространением фитофторы, особенно если это ботва от томатов.

Следующий шаг, перекопка. Она способствует уничтожению бактерий,

сорняков и личинок вредителей после последующей обработки препаратами.

Глубина перекопки – на штык лопаты.

Раз в 2 года рекомендуем заменять верхний слой почвы (25-30) на свежий,

поскольку в грунте со временем накапливаются остатки пестицидов и удобрений

Чем помыть теплицу внутри осенью? Лучше сделать это водой с

добавлением хозяйственного мыла (1 брусок на ведро воды). Готовый раствор

нанесите на грязные поверхности, выдержите 10-15 минут, а затем тщательно

смойте. Также необходимо помыть каркас теплицы, в щелях которой часто зимуют

насекомые.

Чем обработать теплицу от заболеваний осенью? Используйте 3%-ный

раствор бордоской жидкости или медный купорос (100 г на 10 л воды).

Многие дачники предпочитают обрабатывать теплицу серными шашками, сообщает АиФ-Тюмень.