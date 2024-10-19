Тюменцам рекомендуется провести профилактическую обработку парника

Агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области,
рассказали, какие еще работы необходимо провести в теплице осенью.
Уход за парником включает в себя такие этапы как обработка почвы, мытье
конструкции и обеззараживающие процедуры.
Необходимо убрать все растительные остатки (корни, ботву), ведь они
могут служить распространением фитофторы, особенно если это ботва от томатов.
Следующий шаг, перекопка. Она способствует уничтожению бактерий,
сорняков и личинок вредителей после последующей обработки препаратами.
Глубина перекопки – на штык лопаты.
Раз в 2 года рекомендуем заменять верхний слой почвы (25-30) на свежий,
поскольку в грунте со временем накапливаются остатки пестицидов и удобрений
Чем помыть теплицу внутри осенью? Лучше сделать это водой с
добавлением хозяйственного мыла (1 брусок на ведро воды). Готовый раствор
нанесите на грязные поверхности, выдержите 10-15 минут, а затем тщательно
смойте. Также необходимо помыть каркас теплицы, в щелях которой часто зимуют
насекомые.
Чем обработать теплицу от заболеваний осенью? Используйте 3%-ный
раствор бордоской жидкости или медный купорос (100 г на 10 л воды).
Многие дачники предпочитают обрабатывать теплицу серными шашками, сообщает АиФ-Тюмень.
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