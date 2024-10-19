В тюменском регионе дисквалифицированы 7 арбитражных управляющих

12:28 19 октября 2024
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По результатам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях, составленных отделом по контролю в сфере саморегулируемых организаций Управления Росреестра по Тюменской области, за 9 месяцев 2024 года в отношении арбитражных управляющих вынесены решения о наложении административных штрафов 11-ти арбитражным управляющим на общую сумму 275 тысяч рублей.

Еще 32-м арбитражным управляющим суд назначил наказание в виде предупреждения, еще 32-м объявлено устное замечание, 7 арбитражных управляющих дисквалифицированы, сообщает Мегатюмень.

– Применение мер административной ответственности в отношении арбитражных управляющих производится арбитражным судом, – пояснила заместитель руководителя управления Надежда Киселева.

Теги: Тюменский район
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