Бактерии во рту могут спровоцировать заболевания дыхательной системы, утверждает стоматолог

Бактерии, живущие в полости рта, могут стать причиной заболеваний дыхательной системы, рассказала врач-стоматолог общей практики, ортодонт Екатерина Ляпина.

По словам врача, все дело в близости полости рта и дыхательных путей. Это обстоятельство делает полость рта резервуаром для бактерий, которые могут приводить к инфекциям дыхательных путей. В норме бронхи и полость рта колонизированы симбиотическими бактериями, которые не вызывают инфекцию у здоровых людей.

– К таким бактериям относятся Стрептококк мутанс, Порфиромонас гингивалис, Палочка Плаута. Однако, например, бактерии Порфиромонас гингивалис способны угнетать защитные функции слизистых и способствовать прикреплению опасных для организма бактерий, вызывающих заболевания дыхательных путей. Пневмония вызывается бактериями, такими как Пневмококк, Гемофильная палочка, Микоплазма пневмонии. Бактерии могут колонизировать ротоглотку и затем попадать в нижние дыхательные пути, вызывая заболевание, – объяснила Екатерина Ляпина.

Бактерии полости рта, которые вызывают кариес и пародонтит, одновременно влияют и на

состояние дыхательной, кровеносной системы, ЖКТ. Существует взаимосвязь генерализованного пародонтита и атеросклероза. Бактерии полости рта попадают в кровоток и вызывают воспаление и атеросклероз, сообщает Тюменская область сегодня.