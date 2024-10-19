Домашняя консервация может быть опасной

Вместе с витаминами в консервированных овощах и фруктах может оказаться ботулотоксин - лидер среди большинства химических и биологических ядов. В год ботулизмом в России болеют примерно 300-400 человек в год. При несвоевременном обращении за помощью и лечением, этот опасный недуг заканчивается летальным исходом.

"Ботулизм - острое инфекционное заболевание, возникающее под воздействием специфического белкового нейротоксина (ботулотоксин), поражающего центральную нервную систему человека, - говорит врач Валерия Корнеева. - Возбудителем является бактерия - грамположительная палочка Clostridium botulinum, образующая термостабильные споры и широко распространенная в природе", - говорит врач Валерия Корнеева.

Споры ботулотоксина устойчивы к различным физическим и химическим факторам. Например, они гибнут только после 5 часов кипячения. А на солнце и ветре сохраняют свою активность до 118 часов

"Консервированные грибы, овощи, мясо лидируют в качестве источника ботулотоксина. Возбудитель активируется при отсутствии кислорода и при определенном сочетании температуры хранения и параметров консервации. Содержащие токсин консервы не изменяют ни своего внешнего вида, ни органолептических свойств. То есть на вкус, цвет и запах они ничем не отличаются от непораженных консервов", - отметила Корнеева.

Первые симптомы проявляются через 12-36 часов после отравления, это

тошнота, рвота, кратковременное повышение температуры тела, утомляемость, сухость во рту, поражение нервной системы (нарушение глотания, расстройства зрения, изменение голоса).

По мере прогрессирования поражаются диафрагма и межреберные мышцы с развитием острой дыхательной недостаточности. При этих симптомах нужно сразу же вызывать скорую помощь.

Врачи советуют не покупать у случайных продавцов продукты домашнего консервирования, особенно в герметически закрытых банках, не консервировать продукты с признаками порчи и гнили, не есть консервы из вздувшихся, подозрительных банок.