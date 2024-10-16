Нижнетавдинцы отправили очередную партию гумпомощи бойцам

Нижнетавдинцы собрали 49 партию гуманитарной помощи для участников СВО, формированием и отправкой занимались участники сообщества "Отзывчивые добротворцы и ветераны-пограничники Нижнетавдинского района".

В составе груза — окопные свечи, маскировочные сети, вешки для разметки безопасного прохода на заминированной местности, саперные щупы, личные посылки и другое. Общая масса помощи превысила тонну.

Гуманитарная помощь сначала будет доставлена на пограничную заставу в Казарово, оттуда 18 октября отправится по местам назначения.