В мобильный офис ФНС по вопросам об имущественных налогах могут обратиться тюменцы

Специалисты проконсультируют тюменцев по вопросам: как получить налоговое уведомление, разъяснят изменения, подскажут, какие льготы предусмотрены и т.д.

Ближайший мобильный офис откроется в тюменском ТРЦ "Остров" по ул. Федюнинского, 67. Граждане смогут задать интересующие вопросы 14 октября с 15 до 18 часов. В обычные дни можно обратиться в налоговый орган либо по телефону федерального контакт-центра 8-800-222-22-22.

Налоговые органы направили жителям Тюменской области более 650 тысяч сводных уведомлений. Их получают в электронном формате и по почте России владельцы транспортных средств, земельных участков, квартир, домов, гаражей и др. До 2 декабря 2024 года им предстоит оплатить имущественные налоги за 2023 год.

Сделать это можно через "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" на сайте ФНС,через портал госуслуг, в любом отделении банка, через платежный терминал или мобильные приложения банков по указанным в уведомлении реквизитам, QR-коду и штрих-коду, сообщает пресс-служба УФНС по Тюменской области, сообщает Вслух.ру.