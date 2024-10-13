В межсезонье увеличиваются риски для водителей

В межсезонье опасные ситуации на дорогах могут складываться из-за резкой смены погоды: внезапных снегопадов, дождей и гололеда. В этих условиях большое значение имеет правильный и безопасный выбор скорости на дорогах, особенно загородных.

"Водителям нужно быть готовым к резкой смене погодных условий, - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - Необходимо перейти на зимнюю резину, избегать резких маневров в пути и сбавить скорость, в первую очередь при движении по федеральным автодорогам", - сказал Андрей Миллер.

В этом году на федеральных автодорогах Тюменской области произошло 227 ДТП, в них погибли 59 человек, 354 человека ранены. Число погибших на федеральных трассах людей снизилось почти на четверть, по сравнению с прошлым годом.

Автоинспекторы проводят разъяснительную работу на трассах, предупреждая водителей об опасности больших скоростей в период межсезонья, а также объясняют необходимость смены резины на автомобилях, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.