16,3 % заявок тюменцев на автокредиты одобрили банки

16,3 % составляет доля заявок на автокредиты, которые одобрены банками в Тюменской области с января по сентябрь. За девять месяцев жители региона подали 139,7 тыс. обращений на получение заемных средства для покупки машины.

Среди тех, кто получил от банков одобрение, взяли автокредит лишь 66,9 %, приводит данные Национальное бюро кредитных историй.

"В 2024 году спрос на автокредиты со стороны граждан находится на высоком уровне. Однако, по мере ужесточения денежно-кредитной политики Банком России, банки и иные кредиторы, специализирующиеся на автокредитовании, снижают свой аппетит к риску, ориентируясь на заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности", - пояснил представитель НБКИ Алексей Волков.

Отметим, что по Уральскому федеральному округу меньше всего заявок на кредиты для покупки машины подали жители Курганской области – 64,9 тыс. Доля одобрения составила 16,9 %, из них оформили целевой займ 75,4 %, сообщает Тюменская линия.