Стилист назвала предметы одежды, которые могут состарить женщину

Стилист-имиджмейкер Мария Буйнецкая перечислила три предмета одежды, которые могут состарить жензщину:



1. Блузки с рюшами и воланами

Почему: Обилие рюшей и воланов часто создает эффект "перегруженности" образа, добавляя лишний объем в области груди и плеч, что визуально делает фигуру шире и полнее. И зачастую они выглядят излишне инфантильно, не соответствуя возрасту.

Чем заменить: Выбирайте блузки с лаконичным кроем, например, с V-образным вырезом, который визуально вытягивает силуэт. Можно добавить небольшую деталь, например, тонкий бант или элегантную драпировку.

2. Юбки в пол, расширяющиеся к низу

Почему: В России длинные юбки ассоциируются с попадьей, и они могут сделать силуэт более тяжелым и широким, особенно если они сшиты из плотных тканей.

Чем заменить: Юбка миди или если макси, то с разрезом – более современные и стильные варианты. Они выглядит легче и динамичнее.

3. Кардиганы с крупной вязкой

Почему: Кардиганы с крупной вязкой могут добавить объема в области груди и живота, что визуально делает силуэт более обтекаемым и широким, а вид уставшим.

Чем заменить: Кардиган можно заменить на рубашку или тонкий свитер – более элегантные и варианты, сообщает Тюменская область сегодня.