Эксперт рассказала о посадке моркови под зиму

Советами посадки моркови под зиму поделилась агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Маргарита Шляпина.

Необходимо определить правильный срок сева культуры, так как он напрямую зависит от климата и погоды в осеннюю пору. Ориентируемся на показатель среднесуточной температуры, не более 0-2 градусов по Цельсию, особенно хорошо, если на момент посадки грунт будет мерзлым. Не страшно, если к этому времени выпадет снег. Его можно расчистить на грядке, а потом вновь присыпать обратно. Устойчивые холода позволяют избежать быстрого прорастания культуры еще до наступления зимы. В условиях средней полосы семена озимой моркови сеют обычно в конце октября - начале ноября.

Также необходимо заранее подготовить гряду для посева. Морковь любит рыхлую почву, а лучшими предшественниками будут картофель, огурцы, лук, томаты или капуста. После уборки указанных культур, почву перекапывают на штык лопаты, убирая растительные остатки и сорняки. Желательно добавить немного перегноя из компостной кучи, а вот свежий навоз и азотные удобрения добавлять не нужно, так как это приведет к тому, что весной вы увидите высокую и пышную ботву, а вот из грядки извлечете корявые, уродливые и твердые корнеплоды. Необходимо заострить внимание на том, чтобы грядка была ровной и находилась на солнечном месте, чтобы с наступлением тепла на грядке быстрее растаял снег. Поверхность нужно разровнять граблями и начертить бороздки.

После посева семян в грунт сложной работы не предвидится. Семена после посева впадают в режим покоя, и "спят" в почве до весенней оттепели. Прорастать они начинают при устойчиво теплой погоде. После появления всходов уход за посадками прост – нужно вовремя удалять сорные растения и по возможности обеспечить подкормку питательными веществами, чтобы поддержать растения и получить хороший урожай.

Далеко не все понимают смысл подзимних посевов, а ведь они имеют преимущество над весенними: это возможность обеспечить себя ранним овощами, получить более высокую урожайность, ведь растения будут более устойчивы к болезням и вредителям, а также, после сбора, можно посадить другие скороспелые культуры - редис, горох, зелень, сообщает АиФ-Тюмень.