Тюменцев приглашают на интерактивную прогулку по уличному искусству

В проекте "Гид “Конторы”" появился новый интерактивный маршрут по уличному искусству Тюмени — "Морфология улиц 2024". Тюменцы смогут ознакомиться с последними творческими работами проекта паблик-арта "Морфология улиц". В этом году его темой стала "коадаптация" — приспособление людей друг к другу и социуму. Маршрут доступен в телеграм-боте "Гид “Конторы”". Ссылку на него можно найти в группах "Морфология улиц" Вконтакте и Telegram.

В прогулке собрано девять работ из тех, что созданы этим летом. Среди них — шесть работ художников из Санкт-Петербурга:

— "Это случилось вот здесь" Базелевса — это серия из десяти табличек на улицах Тюмени. Маршрут охватывает 2 из них: у моста Влюбленных и по адресу улица Северная, 9,

— "Геометрические фигуры" Андрея Люблинского — также является серией из десяти работ, но в маршрут вошли только 3: на опоре "Моста влюбленных", на улице Циолковского, 22 и улице Республики, 129 (у входа в "Малый зал" Тюменского драматического театра),

— "Попытка коадаптации" художницы NADYA.O, трансформаторная подстанция возле Челюскинцев, 12,

— "Тюменский алфавит" Анастасии Иваненковой, сквер у Республики, 21,

— "Мир мур мяу" Стаса Багса, пространство "Гаражи" на Володарского, 27/1,

— "Морфологический забор" Максима Имы, на пересечении улиц Водопроводной и Ванцетти.

Также две работы московских художников:

— "Между строк" Humor, улица Нагорная, 6 (фасад общежития Тюменского индустриального университета), смотровая точка — "Мост влюбленных",

— "Общежитие" Beat.c, трансформаторная подстанция возле Водников, 5.

Предыдущие прогулки проекта гид "Конторы" также доступны в Telegram в чат-боте "Гид “Конторы”". Для запуска нужно написать ему "Привет" или нажать кнопку "Начать". Там же можно познакомиться с работами "Морфологии улиц" прошлых лет и с интерактивными тематическими прогулками по городу "Мартин, проводи", сообщает КП-Тюмень.