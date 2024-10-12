О последствиях "нездорового сна" рассказала тюменский врач

Во сне восстанавливаются силы, энергия после умственных и физических нагрузок, происходит стимуляция иммунной системы, перезагрузка мозга - сортировка информации, удаление ненужных "файлов" и перенос нужных данных из краткосрочной памяти в долгосрочную.

Недосып, плохой сон приводят не просто к утренней разбитости. Происходит снижение настроения, когнитивных функций, появляется физическая усталость и снижается иммунитет.

"Хронический "недосып" повышает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, деменции, - рассказала tmn.aif.ru терапевт Анастасия Волкова. - Проблемы со сном могут приводить к неполадкам со здоровьем – физическим и ментальным. И наоборот, различные болезни так же пагубно влияют на сон, поэтому важно следовать лечению, профилактировать заболевания, следить за состоянием своего тела".

Сформировать здоровый сон помогут режим и гигиена сна. Последнее включает в себя сон в прохладной, темной комнате, без лишних источников света, ночников, электронных часов.

"За час до сна лучше вообще выключить экран телефона, других электронных девайсов. Для создания "качественной" темноты желательно, использовать маску для сна или блэкаут шторы.

Мелатонин – главный гормон циркадных ритмов. Его неслучайно называют гормоном сна. Он вырабатывается только в "кромешной тьме", и к нарушению выработки может привести даже легкое свечение от лампочки телевизора. Конечно, сон придет, но его цикличность и стадийность, а соответственно, и качество нарушатся", - пояснила Анастасия.