Восемь тюменцев вошли в число победителей и призеров строительного чемпионата

АНО "Россия – страна возможностей".

Финал IV Международного строительного чемпионата президентской платформы "Россия – страна возможностей" завершился в Екатеринбурге, по результатам соревнований были определены 78 победителей и 170 призеров в 43 номинациях. В число сильнейших вошли восемь представителей Тюменской области, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Итоги основной лиги. В командной номинации "Инженер-геодезист" первые места у экспертов Даниила Олейника и Эльзы Файзрахмановой. В номинации "Проектирование технологической части" второе место у инженера 1 категории ООО "Газпром проектирование" Дмитрия Худобородова. В номинации "Проектирование электротехнической части" первое место занял инженер 1 категории ООО "Газпром проектирование" Никита Батурин. Руководитель группы ООО "Газпром" Наталья Мигулева стала победителем в номинации "ТИМ-специалист".

Итоги студенческой лиги IV Международного строительного чемпионата в 2024 году. В номинации "Проектирование архитектурно-строительной части" Сергей Стружков, НЕГОУ высшего профессионального образования "Институт экономики и финансов "Синергия", занял второе место.

По итогам школьной лиги в командной номинации "Строительство и окружающая среда" (профессия урбанист-эколог) второе место заняла команда "Лёд тронулся", в составе которой выступили Иван Зиноров из общеобразовательного лицея ТИУ и Таир Камитов из гимназия №5.

Обладатели первого места получат по 300 тысяч рублей, второго – по 200 тысяч рублей и третьего – по 100 тысяч рублей.