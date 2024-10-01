Топ-10 конкурсантов объявили на "Мастере года" в Тюмени

Представитель Тюменской области Андрей Томилов - в десятке лучших педагогов системы среднего профессионального образования в 2024 году

Экспертное жюри объявило имена десяти призеров финального этапа Всероссийского конкурса "Мастер года". Конкурсанты, попавшие в число лучших, завершили два испытания – "Конкурс образовательных кейсов" и "Открытый урок" – с самыми высокими баллами.

Призерами конкурса "Мастер года" 2024 года стали: Белоус Святослав (Сахалин), Добродей Оксана (Брянск), Ежов Евгений (Югра), Кривоносова Мария (Москва), Масанин Светослав (Мособласть), Медведев Дмитрий (Курск), Мухина Алёна (Краснодар), Русинов Евгений Юрьевич (Белгородская область), Томилов Андрей (Тюменская область), Явгастин Артур (Оренбург).

Десять призеров конкурса будут участвовать в третьем испытании финала – "Влюбить в профессию". Имя победителя Всероссийского конкурса в 2024 году станет известно 2 октября – в День среднего профессионального образования.