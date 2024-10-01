О "Книге Памяти" расскажут в День пожилых людей

1 октября на пешеходной улице Дзержинского состоится праздничное мероприятие в рамках областной акции "Пусть осень жизни будет золотой", посвященной Международному дню пожилых людей.

В этот день для гостей праздника с 15:00 до 18:00 будет работать мобильный консультационный пункт акции "Книга нашей Памяти". В рамках нее неравнодушные жители региона пополняют большой электронный архив биографий, фотографий и памятных документов участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, проживавших в Тюменской области.

Каждый желающий сможет присоединиться к акции, поделиться воспоминаниями и рассказами о своих родных, которые ковали победу на передовой и в тылу, и, тем самым, помочь в сохранении исторической памяти о наших земляках. Сотрудники мобильного пункта подробно расскажут о том, как можно самостоятельно разместить историю своей семьи или муниципального образования на сайте память.72to.ru. Сделать это можно через специальную форму на портале услуг Тюменской области.

Также в мобильном пункте вам могут помочь найти информацию об интересующем вас человеке, если информация о нём уже есть на сайте.

Уже сейчас на сайте память.72to.ru доступна информация о более чем 160 тысячах участниках Великой Отечественной войны из Тюмени и районов Тюменской области, о вкладе каждого муниципального образования в Победу, а также памятниках, посвященных подвигам советских солдат и тружеников тыла.