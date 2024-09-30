Семейные волонтеры изучают цифровые коммуникации

Именно бабушки чаще всего ругали своих внуков за то, что всё свободное время проводят в своих гаджетах. Почему мы говорим "ругали" в прошедшем времени? Да все потому, что теперь они с внуками на одной волне. Уже более двух месяцев как они вместе вступили в ряды волонтеров и изучают цифровое технологии.

Это стало возможным благодаря проекту "А мы с внуком волонтерим!" Тюменского благотворительного фонда "Старшее поколение", одержавшему победу в конкурсе напредоставление грантов президента Российской Федерации. Инициатива соответствует основным направлениям национального проекта "Демография".

Под руководством наставника семейные команды уже изучили все базовые функции для онлайн-коммуникаций в Zoom, Viber. Кроме того, познакомились с возможностями нейросетей, научились создавать электронные открытки, используя уникальные изображения.

Ключевую роль в реализации проекта играют внуки, увлеченные ИТ и планирующие стать профессионалами в цифровой сфере. Таким образом реализуется связь поколений, когда дети передают знания и увлеченность своим родным.

"Молодежь сегодня настолько развитая, что пожилым многому у них можно поучиться. Моя внучка Лена открыла для меня мир новых технологий, обучила навыкам пользования Интернетом и программам для обработки фотографий. Благодаря проекту мы с ней стали ближе.Глядя на то, как ловко она справляется с заданиями наставника, стараюсь тоже быть прилежной ученицей и идти в ногу со временем. Мы очень рады появившейся возможности совместного участия в мероприятии. Разница в возрасте и мировоззрении — не препятствие, а шанс учиться чему-то новому и хорошему у другого поколения", - поделилась своими впечатлениями Людмила Суппес, участник проекта.

После прохождения полного курса обучения волонтеры будут оказывать скорую цифровую помощь на дому и консультировать людей старшего возраста.

Желающие стать цифровыми волонтерами и участвовать в проекте могут узнать более подробную информацию, обратившись по телефону: (3452) 30-39-59 или на официальной странице Благотворительного фонда "Старшее поколение" "ВКонтакте".