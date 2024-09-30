У Росгвардии в Тюмени появился свой центр лицензионно-разрешительной работы

Открытие Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тюменской области проходит в Тюмени, в церемонии участвуют губернатор Александр Моор и замдиректора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ Анатолий Маликов.

"В здании общей площадью более 1 900 кв. метров разместились помещения для приема граждан, спортивный зал, тир. Для посетителей и сотрудников созданы комфортные условия. Александр Моор вручил начальнику Управления Росгвардии по Тюменской области Евгению Федоткину символический ключ от нового здания и пожелал росгвардейцам успехов в службе. Анатолий Маликов передал региональному Управлению Росгвардии новый служебный автомобиль российского производства",- пишет информационной центр правительства Тюменской области.