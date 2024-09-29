На форуме в Тюмени обсудят роль музеев

В Тюмени 10-11 октября состоится III Тюменский музейный форум "Музей как феномен современного социокультурного пространства". Он посвящен 190-летию со дня рождения Д.И. Менделеева, 180-летию со дня рождения И.Я. Словцова, 80-летию со дня образования Тюменской области.

Форум соберет специалистов музейного дела, историков, искусствоведов, филологов, философов, краеведов и всех, кто заинтересован в развитии культуры, науки и образования. Основная его цель - способствовать интеграции молодых специалистов в музейное сообщество.

В гибридном формате (онлайн и офлайн) форум традиционно объединяет конференции "Словцовские чтения" и "Ремезовские чтения", которые пройдут в трех городах: Тюмени, Тобольске и Ялуторовске.

Среди тем, которые предстоит обсудить специалистам:

• Интеграция российских музеев в региональное социокультурное пространство и мировое музейное сообщество: традиции и новации;

• Исторический опыт региональных музеев: коллекции, экспозиции, персоналии;

• Проблемы и результаты сохранения, изучения, реставрации, музеефикации и интерпретации историко-культурного наследия;

• Информационные и цифровые технологии в музее: реальность или виртуальность;

• Музеи и культурный туризм как факторы развития территории;

• Традиционные промыслы и ремесла в актуальном культурном пространстве и другие темы.

По информации Тюменского музейно-просветительского объединения.