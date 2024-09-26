На конкурс "Студент года" в Тюмени принято рекордное количество заявлений

Более 300 заявок в текущем году получили организаторы конкурса "Студент года", отмечается, что это рекордное количество заявок.

Сейчас для инициативной молодёжи проходят конкурсные испытания. И если в предыдущие пять лет, а конкурс проводится с 2019 года, старания участников успевали оценить за два дня, то в этом году региональный этап продлится неделю.

"Конкурсные испытания проходят для всех номинаций. Они включают самопрезентацию, собеседование и решение кейса. В кейсе 2 блока — тестирование по истории России, в том числе по истории Тюменской области, и ситуативная задача. Например, конкурсантам в номинации "Медиа года" необходимо информационно сопровождать региональный этап", - поделилась руководитель Студцентра Тюменской области Екатерина Гагарина.

В каждой номинации, а их больше 30, будут выявлены победители. Призовые места также гарантированы лучшим в специальных треках для студентов-педагогов и медиков. Предусмотрены гран-при для учащихся вузов, колледжей и техникумов.

"Большое спасибо, ребята, за ваши презентации, за ответы и вашу смелость. Желаю не останавливаться на достигнутом и идти вперёд! Пусть этот конкурс будет для вас полезным опытом в жизни и учёбе, ступенькой на пути к успешной карьере", - поддержал молодых активистов начальник управления молодёжной политики и общественных проектов Департамента общественных связей ТО, эксперта на конкурсном отборе Владислав Татаринцев.

За ходом испытаний можно следить в Канале Студенческого совета Тюменской области в мессенджере Telegram или во "ВКонтакте".