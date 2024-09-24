У тюменцев есть день на бесплатную юридическую консультацию

В рамках Всероссийского единого дня бесплатной юридической помощи 27 сентября в Тюмени состоится прием граждан, на котором обратившиеся на прием, в том числе военнослужащие, члены их семей в рамках поддержки проекта по защите прав участников специальной военной операции "Правовая поддержка СВО", смогут получить бесплатную правовую консультацию.

Прием граждан будет идти с 14 до 17 часов в Тюменском региональном отделении Всероссийской политической партии "Единая Россия" по адресу: улица Водопроводная, д.36. Участие в нем примут сотрудники службы Уполномоченного по правам человека в Тюменской области, руководитель Тюменского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России", представители Управления Министерства юстиции РФ по Тюменской области, Тюменской областной нотариальной палаты, Адвокатской палаты Тюменской области, Тюменского филиала ООО "АльфаСтрахование-ОМС", Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тюменской области, Филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" по Тюменской области.

Запись на личный прием граждан осуществляется по телефону 8 3452 42-67-42 с 9:00 до 17:00.