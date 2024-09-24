Одиннадцать семей в Ишиме получили ключи от квартир в новостроке

Одиннадцать малоимущих семей в Ишиме получили ключи от квартир в доме № 28 на улице Григорова, сообщил глава города Федор Шишкин.

"Сентябрь 2024 запомнится 11-ти ишимским семьям как время сбывшихся мечтаний о собственном жилье. Малоимущим семьям вручил ключи от новых квартир в доме № 28 на ул. Григорова. На месте поросшего бурьяном пустыря стараниями застройщика вырос прекрасный жилой квартал. Вместе с генеральным директором АО "Ишимагрострой" Алексеем Месенёвым поздравил ишимцев с радостным событием, заглянул в квартиры новосёлов, оценил условия комфортного проживания. Новые дома – это всегда развитие муниципалитета, теперь главное, чтобы в них росли ишимские семьи", - написал Шишкин в своем Telegram-канале.

По словам главы города, до конца текущего года квартиры в этом же доме получат еще тридцать человек, в том числе дети-сироты, участники боевых действий, инвалиды первой и второй групп.