В Тюмени назовут лучшего мастера системы СПО России

28 сентября в Тюмени стартует финальный этап Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования "Мастер года". Победители регионального этапа из всех 89 субъектов РФ продемонстрируют свои подходы к обучению и передовые технологии практической подготовки студентов.

Всероссийский конкурс "Мастер года" проводится четвертый год и призван не только выявить и поощрить талантливых педагогических работников системы среднего профессионального образования, но и популяризировать передовые идеи в области образования и подготовки кадров. Участие в конкурсе принимают преподаватели и мастера производственного обучения колледжей и техникумов.

В этом году финал конкурса состоится в Тюмени благодаря победе в конкурсе "Мастер года" в прошлом году представителя этого региона. Год назад звание "Мастера года" получил преподаватель Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Иван Зарубин.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов:

Развитие системы среднего профессионального образования остается одним из приоритетов нашей работы. Крайне важно, чтобы обучением молодых специалистов по востребованным сегодня специальностям занимались замотивированные, активные мастера и педагоги. Такие наставники смогут вдохновить ребят совершенствовать свои навыки и продолжать карьерный путь по выбранной профессии. Мы стремимся создавать для педагогов больше возможностей для развития и обмена опытом с коллегами. И важное мероприятие в этом направлении – конкурс "Мастер года", который собирает участников из всех регионов страны и дает им возможность представить свои успешные методики и наработки.

Финальный этап Всероссийского конкурса "Мастер года" включает в себя три конкурсных испытания. На конкурсе образовательных кейсов и открытом уроке, который пройдет в лучших колледжах Тюмени, конкурсанты продемонстрируют владение инновационными педагогическими практиками, профессиональными компетенциями и поделятся опытом практической подготовки обучающихся. По итогам этих двух испытаний станут известны десять призеров конкурса. На заключительном конкурсном мероприятии "Влюбить в профессию" 1 октября десять лучших участников расскажут о том, как мотивировать молодых людей к выбору профессии педагога. По его результатам будет определен абсолютный победитель.

Губернатор Тюменской области Александр Моор:

В конкурсе участвуют лучшие педагогические работники страны, которые не только обмениваются опытом, но и аккумулируют знания для внедрения в образовательный процесс. Хочу отметить, что педагогам нашего региона есть чем поделиться с коллегами. Наша область – в десятке лучших в России по синхронизации системы среднего профессионального образования с экономикой региона. И победа Ивана Зарубина в прошлом году тому подтверждение. Мы можем сказать, что подготовка рабочих кадров настроена на запрос работодателей.

Итоги Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования "Мастер года" будут подведены 2 октября во время масштабного празднования Дня среднего профессионального образования, проводимого в соответствии с указом президента России с 2022 года. В нем примут участие министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, представители правительства РФ, Госдумы, педагогического сообщества.

В преддверии 2 октября для гостей Тюменской области будет организована деловая программа Дня среднего профессионального образования, в рамках которой пройдут панельные дискуссии, мастер-классы, круглые столы, встречи с экспертами системы СПО из регионов России. Темами деловой программы станут участие педагогов в конкурсном движении и возможности профессионального развития, инструменты повышения квалификации, предоставляемые федеральным проектом "Профессионалитет", сотрудничество образовательных организаций СПО и работодателей в направлении подготовки высококвалифицированных кадров для профессий будущего. В рамках мероприятий пройдут Форум руководителей профессиональных образовательных организаций Уральского федерального округа и образовательный марафон Российского общества "Знание".

Культурная программа, посвященная празднованию Дня среднего профессионального образования, будет включать в себя региональный фестиваль педагогов, наставников и педагогических династий системы СПО "Дело Мастера боится". Участники посетят современные производственные площадки региона, побывают на обзорных экскурсиях по Тюмени и Тобольску.