Тюменская область принимает экспедицию "Победа в наших сердцах"

В команде экспедиции "Победа в наших сердцах" — ветераны специальной военной операции, общественники, волонтеры и сотрудники фонда "Защитники Отечества". В Тюмени участники автопробега 22 сентября возложили цветы к Вечному огню, чтобы почтить память героев.

Это уже девятая по счету экспедиция на раритетных "Победах". В этом году она посвящена 85-летию битвы на реке Халхин-Гол и боевой дружбе между Советским Союзом и Монголией. Маршрут пройдет до границы Монголии и Китая.