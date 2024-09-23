Тюменская область принимает экспедицию "Победа в наших сердцах"

08:57 23 сентября 2024
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В команде экспедиции "Победа в наших сердцах" — ветераны специальной военной операции, общественники, волонтеры и сотрудники фонда "Защитники Отечества". В Тюмени участники автопробега 22 сентября возложили цветы к Вечному огню, чтобы почтить память героев.

Это уже девятая по счету экспедиция на раритетных "Победах". В этом году она посвящена 85-летию битвы на реке Халхин-Гол и боевой дружбе между Советским Союзом и Монголией. Маршрут пройдет до границы Монголии и Китая.

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