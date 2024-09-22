Юные тюменцы примут участие в проекте "Идем в Госавтоинспекцию!"

По приглашению руководителя Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрея Миллера тюменские школьники посетят музейную экспозицию Госавтоинспекции Тюменской области, выставку ретро и современных автомобилей, используемых инспекторами ДПС при несении службы на улицах населенных пунктов и федеральных автодорогах Тюменской области.

Автоинспекторы продемонстрируют детям приборы для измерения незаконной тонировки, алкотестер и расскажут, какие нарушения ПДД являются самыми опасными на дорогах.

"Школьники повторят правила дорожной безопасности, протестируют в темноте световозвращающие приспособления, чтобы понять, для чего они необходимы пешеходам, - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - В музейной экспозиции Госавтоинспекции ребятам расскажут о вехах истории службы и пригласят после окончания школы приходить в Госавтоинспекцию, чтобы самим обеспечивать безопасность на наших дорогах. Это очень важно для нас, чтобы школьники с детства знали об опасностях и отвественной задаче службы ДПС", - сказал Андрей Миллер.

Каждый участник проекта "Идем в Госавтоинспекцию" получит открытку, закладку, маршруты безопасности школьников, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.