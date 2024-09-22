О подготовке газона к зиме рассказали эксперты

В начале октября Тюменской области ожидаются первые заморозки. Вопрос подготовки газона к зиме у местных дачников становится наиболее актуальным.
Специалисты Россельхозцентра советуют позаботиться об аэрации. Корням растений требуется большое количество кислорода, поэтому дачники могут проделать в почве множество отверстий, которые улучшат циркуляцию воздуха и воды. Данный процесс можно проводить как специальным оборудованием, так и подручными средствами.
Немаловажным критерием здорового газона является отсутствие сорняков. Перед зимовкой следует удалить все лишние растения в пределах посадки. Это позволит не только сохранить газон здоровым, но и предотвратит распространение нежелательных ростков весной.
Также стоит обратить внимание и на подкормку. Благодаря ей газон получит необходимое количество питательных веществ для успешной зимовки. Следует выбирать удобрения, богатые фосфором и калием.
Непосредственно зимой важно наблюдать за количеством снега в пределах посадки газона. Если слой осадков будет большим – следует своевременно его счищать, так как вес снега может повредить растения, сообщает Тюменская область сегодня.
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