В тюменском "Роднике" провели тренинг с МАК-картами

В реабилитационном центре "Родник" в рамках специальной смены для семей участников СВО прошел тренинг с МАК-картами. Психологи беседовали с родителями о том, как важно восстанавливать силы.

Участницы тренинга — мамы и бабушки — отмечают: "Ресурс дают путешествия. К тому же выход их привычных условий — это всегда значительный скачок в развитии ребенка".

"Бабушка всегда на подхвате, это очень выручает, помогает восстановиться".

"В "Роднике" я засыпаю на 2 часа раньше, потому забываю про бытовые хлопоты: все накормлены, в чистоте и при деле. Можно наслаждаться качественным общением с детьми, хорошей погодой". "Меня научили, что можно уходить в комнату на 5-10-20 минут и отдыхать от всех. Я раньше и не знала, что такое возможно".

"Существуют различные ресурсные техники. Они могут быть как физические, так и эмоциональные. В этот раз мы работали с метафорическими ассоциативными картами. Разобрали с мамами, что помогает им восполнить внутренние ресурсы", — поясняет педагог-психолог Наталья Юрская.

С родителями также работали педагоги-психологи центра Чулпан Халидуллина и Наталья Гордиевских.

По материалам ОРЦ "Родник" (г.Тюмень)