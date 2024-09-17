Фестиваль "Димитриевская суббота" пройдет в регионе 30-й раз

Ежегодный Международный молодежный военно-патриотический фестиваль "Димитриевская суббота" в этом году пройдет в юбилейный раз. По традиции на мероприятии выступят вокалисты и ансамбли из Тюменской области, а также других регионов России и иностранных государств.

Открытие фестиваля каждый год проходит 21 сентября в Тюмени, в День Победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве.

Праздничное событие состоится на площади им. Губкина у Храма во имя святого благоверного князя Дмитрия Донского. Жители и гости города Тюмени станут зрителями торжественной церемонии, где по традиции курсанты центра "Аванпост" с гордостью представят кубки со священной землей с полей сражений: Куликовского, Бородинского, города-героя Севастополя, Оштинского рубежа, Прохоровского и землю Пальмиры.

Завершится мероприятие патриотической акцией "Свеча" у памятника "С чего начинается Родина".