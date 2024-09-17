Тюмеская "Свеза" провела экскурсию для участников программы "Больше, чем путешествие"

Комбинат "Свеза" в Тюмени стал точкой маршрута регионального тура для участников федеральной программы "Больше, чем путешествие". Почти 40 активных и талантливых молодых людей из разных регионов России открыли для себя мир передовых технологий деревообрабатывающего производства, сообщили в пресс-службе компании.

Гостями фанерного комбината стали призеры и победители различных всероссийских конкурсов и олимпиад. Среди них молодые специалисты, студенты, педагоги и многие другие. Поездку в Тюменскую область в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" за активное участие в заданиях президентской платформы "Россия — страна возможностей" для них организовала Росмолодежь.

На экскурсии "Крепче стали то, что сделано руками" участники тура познакомились с процессами заготовки и хранения березового сырья, своими глазами увидели, как тяжелый древесный ствол раскручивается в воздушные и тонкие листы шпона. Посетители изучили специальные технологии и оборудование, которые позволяют создавать прочную фанеру. Визит на производство оказался для молодых людей настолько захватывающим, что они с легкостью запоминали даже сложные профессиональные термины и без труда разгадали непростой кроссворд "фанерщика" в конце маршрута.

Ирина Иванова из Омска, ставшая победителем Всероссийского конкурса "Россия — страна возможностей" с социальным проектом по волонтерскому движению:

Впервые побывала на таком предприятии и отметила, что процесс изготовления фанеры оказался для меня крайне интересным. Здесь трудятся очень отзывчивые люди, которые не только умеют создавать качественный продукт, но и охотно делятся познавательными фактами о своей работе с гостями комбината. Это производит большое и очень приятное впечатление.

Программа "Больше, чем путешествие" реализуется в соответствии с поручениями президента РФ. Организаторами выступают Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Министерство науки и высшего образования РФ, АНО "Россия — страна возможностей" и Российское общество "Знание".