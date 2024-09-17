Новый сезон "Урока цифры" для школьников: искусственный интеллект и промпты

С 23 сентября по 13 октября 2024 пройдёт первый в новом сезоне "Урок цифры", темой которого станет "Искусственный интеллект: промпт-инжиниринг". Стратегический партнёр Урока и разработчик содержания ― Благотворительный фонд "Вклад в будущее" при экспертной поддержке Сбера. Проект ежегодно реализуется АНО "Цифровая экономика" совместно с Минцифры России и Минпросвещения России в поддержку национального проекта "Цифровая экономика".

Искусственный интеллект – это не будущее, это реальность. Генеративные модели ИИ становятся напарниками, партнерами и ключевым ресурсом людей, а умение эффективно взаимодействовать с ними – успешной основой профессиональной деятельности.

Юлия Горячкина, директор направления "Кадры для цифровой экономики" АНО "Цифровая экономика":

Искусственный интеллект сегодня – одно из самых актуальных направлений, именно на нем стоит фокус в развитии всех отраслей нашей страны – от промышленности до медицины. Новый "Урок цифры" по промпт-инжинирингу от Благотворительного фонда "Вклад в будущее" позволит решить важную задачу формирования кадрового резерва – специалистов в области искусственного интеллекта. На "Уроке цифры" школьникам предстоит узнать, как работать с нейросетями, а это, на мой взгляд, универсальный скилл любого специалиста и основа в мире ИИ.

Один из важнейших навыков при взаимодействии человека и искусственного интеллекта — умение работать с промптами. Данный навык на современном этапе становится универсальным и необходимым для людей любых профессий и в любой образовательной области. Именно поэтому эта тематика стала ключевой в новом "Уроке цифры" от Благотворительного фонда "Вклад в будущее".

Первый "Урок цифры" нового сезона познакомит школьников с внутренним устройством нейросетей и процессом обучения моделей. Они освоят основные алгоритмы и правила написания промптов, а также попробуют развить навыки на практике с помощью игрового тренажера. Также школьники узнают, как с помощью промптинга взаимодействовать с ИИ по решению различных задач в обучении, проектировании, творчестве, в поиске нужной информации и идей.

Урок построен таким образом, чтобы обучение было интересно для детей и подростков любых возрастов: 1–4 классов, 5–9 классов, 10–11 классов. Для комфортного прохождения Урока на разных устройствах разработана мобильная версия. Понадобятся только телефон и доступ в Интернет.

Материалы "Урока цифры" сопровождаются методическими рекомендациями для педагогов. В них будут предложены сценарии проведения занятий с учётом разной технической оснащённости классов. Для дополнительной подготовки педагогов к "Уроку цифры" 19 сентября на сайте проекта урокцифры.рф пройдёт дистанционное обучающее мероприятие с разработчиками Урока.

Исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее" Петр Положевец:

В современном мире мы сталкиваемся с удивительным явлением: необходимостью учиться правильно общаться с искусственным интеллектом. Вне всяких сомнений, искусственный интеллект стал незаменимым элементом во всех отраслях человеческой деятельности. От эффективности нового типа коммуникации с машиной зависит новое качество жизни. Поэтому Фонд "Вклад в будущее" неизменно работает над тем, чтобы помочь каждому освоить цифровые навыки. Благодаря такой площадке как "Урок Цифры" мы можем предоставить доступный разъясняющий контент, который отвечает как запросам времени, так и интересам подрастающего поколения, родителей и педагогов. Изучая передовые технологии и осваивая навыки корректной работы с ними, мы делаем совместный вклад в построение лучшего будущего, которое будет основано на технологическом, научном и образовательном потенциале.

"Урок цифры" ― ежегодная всероссийская акция, которая проводится в партнёрстве с крупнейшими компаниями и организациями нашей страны (Яндекс, VK, "Лаборатория Касперского", фирма "1С", Росатом, Благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее", ГК Астра, Авито) уже в шестой раз. Мероприятие направлено на развитие у школьников цифровых компетенций и раннюю профориентацию: тематические уроки помогут ближе познакомиться с перспективными профессиями в IT-сфере и получить информацию о предпринимательских, исследовательских и других карьерных траекториях в области информационных технологий. В прошлом учебном году к тренажёрам "Урока цифры" обратились более 21,4 млн человек. "Урок цифры" от Благотворительного фонда "Вклад в будущее" прошли 2,9 млн человек.