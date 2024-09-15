Тюменцы могут оплатить имущественные налоги за собственность 2023 года

Жителям Тюменской области предстоит оплатить имущественные налоги за собственность, которой они владели в 2023 году. Массовая рассылка жителям региона сводных налоговых уведомлений уже начата.



Оплатить налоги предстоит владельцам транспорта, квартир, домов, земельных участков, гаражей и других объектов капитального строительства. Родителям предстоит оплатить налоги несовершеннолетних собственников.

"Более 585 тысяч граждан региона или 89% получат уведомления на оплату налогов в электронном виде", - прокомментировала руководитель регионального управления ФНС Татьяна Чалилова.

В онлайн-режиме налоговые уведомления можно получить через "Личный кабинет налогоплательщика" на официальном сайте ФНС России или портале госуслуг. Часть плательщиков получат письма по Почте России. Дубликат выдадут в налоговом органе или в МФЦ.

В документе указаны объекты, которые были в собственности, период владения в месяцах, доля плательщика, налоговая ставка, применяемый коэффициент и льготы при наличии таковых. Также есть QR-код и штрих-код для оплаты через мобильные приложения, банкоматы, в кассах отделений банка. Доступна оплата через "Личный кабинет налогоплательщика". Через сервис можно сообщить о неточностях, если таковые есть.

Заплатить имущественные налоги за 2023 год предстоит до 2 декабря 2024 года. За просрочку ежедневно будут начислять пени в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка РФ, сообщает Вслух.ру.