Фильм о женском хоккее снимает тюменский режиссер

Режиссер и продюсер Дмитрий Колобов вместе с командой приступил к съемкам полнометражного документального фильма о женском хоккее. Это первый подобный проект в нашей стране. Во время работы специалисты уже дважды посетили Верхнюю Пышму. На этой неделе команда отправится в третью съемочную экспедицию. Съемки продолжатся до марта следующего года в Тюмени, Верхней Пышме, Екатеринбурге, Челябинске и Воскресенске.

— Идея о съемке фильма "нашла нас сама". Мы узнала о желании хоккеистки клуба СКСО, выступающей за сборную команду Свердловской области, Виктории Буториной стать участницей проекта "Неженская профессия". Пообщавшись с ней, мне стало интересно погрузиться в тему женского хоккея и рассказать историю героини в полнометражной кинокартине, — расcказал Дмитрий Колобов.

Сейчас документальный фильм носит рабочее название в честь прозвища хоккеистки — "Тюменская ракета". Его Виктория получила за быстрое, скоростное катание во время игр. Спортсменка родилась и выросла в Тюмени, поэтому выбрала номер "72" в знак уважения к малой родине.

Ключевой ветвью сюжета станет история Виктории Буториной. Девушка родилась и выросла в Тюмени. Она с детства много тренировалась, чтобы стать хоккеисткой. В юном возрасте ей пришлось играть наравне с парнями, так как в России на тот момент не было отдельных женских секций. Долгое время Виктория выступала за команду "7.62" из Московской области, но в 2021 году согласилась на предложение СКСО играть в сборной и переехала в Свердловскую область. В этот переломный год героиня пережила потерю очень близкого человека и серьезную травму. Узнать о событиях из жизни спортсменки получится у зрителей в будущем фильме.

— Женский хоккей — удивительный мир со своей историей, драмами и конфликтами, пылкими эмоциями на арене. В скорости и борьбе он не уступает "мужскому хоккею". Одной из главных задач проекта является привлечение внимания зрителей к этому виду спорта и сломать стереотипы, связанные с ним, — добавил Дмитрий Колобов.

Первый документальный полнометражный фильм о женском хоккее планируют выпустить в августе 2025 года. Проектом уже заинтересовался KION, сообщает Мой-портал.ру.