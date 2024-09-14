Оскароносную мелодраму покажут бесплатно в "Конторе пароходства"

23 сентября в 19:15 в большом зале "Киноклуба" "Конторы пароходства" покажут фильм "Письмо трем женам. Вход бесплатный, обязательна регистрация на показ на сайте "Конторы пароходства", возрастное ограничение 16+.

Картина 1949 года рассказывает о трех девушках, которые отправляются в круиз на лайнере. Перед отплытием они получают письмо, что муж одной из них сбежал с их четвертой подругой. Корабль отчалил от берега, а героини пытаются разобраться чей же муж мог так поступить. Письмо заставило пересмотреть свои взаимоотношения в семье трех дам, живущих в комфортабельных домах и счастливых в браке, сообщает КП-Тюмень.

Обсуждение после сеанса проведет руководитель PR-отдела "Конторы пароходства" и автор телеграм-канала "Насмотрелась" Юлия Киселева.