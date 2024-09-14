О странных правилах этикета рассказали тюменцам

Тренер по деловому и светскому этикету Надежда Харланова рассказала, какие правила этикета на занятиях чаще кажутся странными.

Неправильно говорить привычное "Доброго утра". Да, вежливо использовать слова приветствия: "Здравствуйте!", "Доброе утро!", "Добрый день!", "Добрый вечер!", а "Доброго утра" (дня, вечера, времени суток) – нет. Это подтверждают и лингвисты: так мы утверждаем, что утро действительно доброе и тем самым формируем нашу реальность.

Почему мужчина не должен носить женскую сумку, если она тяжелая? По правилам этикета, мужчина не помогает спутнице нести ее дамскую сумку, зонт, палантин. Очевидно, что вещи женского гардероба и аксессуары по определению должны быть украшением дамы, а не вызывать дискомфорт. Здесь разговор идет не о тяжелых вещах, хозяйственных или дорожных сумках. Совет прост – для тяжелой ноши выбирайте другую емкость.

Разве можно отказаться от подарка? Такой вопрос, по словам Надежды Харлановой, не однажды тоже задавался на тренингах. Да, от подарка можно отказаться и это будет в рамках этикета в случае, если он окажется необоснованно дорогим от малознакомого человека или слишком интимным презентом. При этом отказ надо вежливо мотивировать и не допускать колебаний.

Как отмечает Надежда Харланова, в последнее время люди целенаправленно изучают современный этикет, чтобы постичь поведения в обществе, которые дали бы уверенность в себе в разных жизненных ситуациях и помогли в формировании эффективного имиджа, сообщает Тюменская область сегодня.