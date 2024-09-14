В Тюменской области востребованы строители и ученые

По данным департамента труда и занятости населения на 1 сентября в Тюменской области открыто 30 тыс. 665 вакансий в службе занятости. 3 тыс. 818 вакансий открыто в сфере образования. 3 тыс. 660 — в сфере строительства. В тройку лидеров вошла деятельность профессиональная, научная и техническая, здесь смогут трудоустроиться 3 тыс. 565 работников.

2 тыс. 532 работника требуются в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве; 2 тыс. 490 - в обрабатывающих производствах; 2 тыс. 235 - в транспортировке и хранении.

2 тыс. 260 специалистов готовы принять организации в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений. 2 тыс. 124 - в госуправлении и обеспечении военной безопасности, соцобеспечении.

С начала 2024 года в службу занятости за содействием в поиске работы обратилось 34 тыс. 221 человек, 79% были трудоустроены. Для сравнения: годом ранее в тот же период было 36 тыс. 38 обратившихся, процент трудоустройства составил 77,4%.

На учете в качестве соискателей зарегистрировано 4 тыс. 121 человек, из них в качестве безработных – 2 тыс. 79 человек, сообщает Вслух.ру.