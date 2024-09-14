В Тюменской области выросло число семей с детьми на 7 %

За 5 лет численность семей с детьми в Тюменской области увеличилась на 7% и на 1 июля 2024 года составила более 268,6 тысяч, многодетных семей стало больше на 38 %, их в регионе более 39,6 тысяч, отметили на заседании комитета Тюменской областной думы по социальной политике, где была рассмотрена демографическая ситуация в нашем регионе.

Тюменская область, по словам председателя комитета Ольги Швецовой, является одним из благополучных в демографическом отношении регионов страны. В Тюменской области выработаны эффективные меры по улучшению демографической ситуации. В рамках национального проекта "Демография" решается несколько задач, среди которых укрепление репродуктивного здоровья, поддержка работающих родителей, формирование ценностной основы повышения рождаемости.

"Немаловажное значение имеет и финансовая помощь семьям. Одна из мер поддержки - региональный материнский капитал в размере 150 тысяч рублей. Он был введен по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография", - отметила Ольга Швецова.

Региональный материнский капитал в Тюменской области выплачивается на первого ребенка, родившегося начиная с 1 января 2020 года. В 2023 году его получили 6 616 семей, в 1 полугодии 2024 года – 2 723 семьи.

В поддержке нуждаются молодые семьи, где возраст супругов не превышает 36 лет. Им предоставляют социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья, сообщает Тюменская линия.