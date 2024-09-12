Два города УрФО вошли в шорт-лист конкурса "Культурная столица года"

"Культурная столица года" объявила участников 2024 года и номинантов народного голосования, в список попали Екатеринбург и Сургут из Уральского федерального округа, сообщили в Минцифры РФ.

Согласно промежуточным результатам конкурса, на звание "Культурная столица 2026 года" продолжают претендовать: агломерация городов Зарайск и Коломна, Владивосток, Владимир, Вологда, Екатеринбург, Иркутск, Калуга, Кемерово, Кострома, Нальчик, Омск, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Сургут, Сыктывкар, Тамбов, Томск, Чита, Южно-Сахалинск и Якутск. Топ-3 по голосам на Госуслугах - Владимир, Омск и Владивосток, Екатеринбург - четвертый по популярности.

В списке регионов-лидеров по количеству голосов на "Госуслугах" Омская область обошла Москву, Свердловская область – на третьем месте.

Конкурс среди городов России "Культурная столица года" впервые состоялся в 2023 году. Его победителями стали Нижний Новгород и Грозный, они получили статус культурных столиц 2024 и 2025 года соответственно.

Победители этого года будут объявлены в середине декабря. Их выберут по итогам публичных презентаций на торжественной церемонии в одном из престижных залов Москвы.

Инициатор конкурса — Фонд развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий "Культурная столица" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.