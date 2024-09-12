Фестиваль в честь писателя Лагунова проведут в Тюмени

Стартовал приём заявок на региональный театральный фестиваль-перформанс "Городок на бугре", посвящённый 100-летию со дня рождения тюменского писателя Константина Яковлевича Лагунова. Главными героями постановок станут юные воспитанники творческих объединений региона. Фестиваль состоится 5-6 декабря 2024 года. Приём заявок продлится до 25 октября. Площадкой проведения фестиваля станет филиал Менделеевки – Детская библиотека имени Константина Яковлевича Лагунова.

Светлана Яркова, руководитель Детской библиотеки имени Константина Лагунова:

Фестиваль-перформанс "Городок на бугре" станет уникальным событием, завершающим череду праздничных мероприятий, посвящённых юбилею Константина Яковлевича. Юные актёры не только покажут свои постановки, но и поучаствуют в мастер-классах от тюменских театральных деятелей. Зрители увидят авторские мини-спектакли с героями произведений известного писателя.

Организатор театрального праздника – Тюменская областная научная библиотека – ждёт любительские коллективы города Тюмени и муниципальных образований юга Тюменской области. Принять участие в постановках смогут команды от 3 до 10 актёров в возрасте от 5 до 15 лет.

Творческим коллективам необходимо представить одну театрализованную постановку на русском языке по мотивам детских и подростковых произведений Константина Яковлевича Лагунова длительностью не более 15 минут. Стиль, жанр и форма постановки – произвольная. Участники фестиваля получат дипломы и призы.

Чтобы присоединиться к фестивалю, нужно до 25 октября подать заявку на участие и согласие на обработку персональных данных руководителя на электронную почту gorodok_na_bugre@tonb.ru.

Информацию о фестивале можно отслеживать на сайте ТОНБ, в официальных группах социальной сети. По вопросам участия в фестивале обращаться по тел.: 8 (3452) 358-595, (3452) 359-842, доб. 7007 или 7009.