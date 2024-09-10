В труднодоступную тобольскую деревню приехала работать новый учитель

В Хмелёвскую школу Тобольского района пришла молодой учитель русского языка и литературы. Выпускница Тобольского пединститута и Гульдания Юмадеева приехала в труднодоступную деревню по федеральной программе "Земский учитель".
С начала работы программы (2020 год) в школы Тобольского района принято 6 учителей. Все они получили государственную поддержку. Программа реализуется в рамках нацпроекта "Образование".
В новом учебном году в сельские школы пришли работать 5 педагогов: 4 учителя начальных классов в прииртышскую школу и учитель физкультуры в бизинскую.
В Главном управлении строительства региона напомнили, что новоселье в школе деревни Хмелёва отпраздновали в 2022 году. Здание построено по типовому проекту. Малокомплектная школа рассчитана на 60 учебных мест. Для детей созданы все условия для освоения школьной программы: компьютерный класс, спортивный зал, библиотека, медицинский блок. Для маленьких жителей открыто небольшое дошкольное отделение на 10 мест.
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