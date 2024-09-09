Директор "Ангажемента" и Почетный гражданин города Леонид Окунев скончался в Тюмени

Заслуженный артист Российской Федерации, Почетный гражданин города Тюмени, директор и художественный руководитель молодёжного театра "Ангажемент" Леонид Григорьевич Окунев скончаля в Тюмени 8 сентября на 76-м году жизни, сообщается на странице театра в ВК.

Леонид Григорьевич родился 25 января 1949 года в Тюмени. Выпускник Тюменского института культуры и искусств. С 1969 выступал на сценах драмтеатров Челябинска, Тюмени, Архангельска, а также играл в Северо-Казахстанском областном драматическом театре, а также в камерном драматическом театре ЧИП "Империя". В 1993 году Леонид Григорьевич с другом Виктором Загоруйко основал молодёжный театр "Ангажемент", с 2005 года стал его директором и художественным руководителем.

"Для всего коллектива театра Леонид Григорьевич был наставником, учителем, отцом. Он никогда не сдавался, шёл только вперёд, вдохновлял коллектив, вёл за собой театр к новым вершинам. Эта боль навсегда останется в каждом из нас. Мы приносим глубокие соболезнования семье, родным и близким Леонида Григорьевича. Светлая память! Дата, время и место прощания будут объявлены дополнительно", - отмечается в сообщении.

Глава города Максим Афанасьев также выразил глубокие соболезнования семье, родным и близким Окунева, отметив, что его знали все в нашем городе:

У него было уникальное качество — любовь и уважение к коллективу и зрителям, ради которых он создавал неповторимые проекты. Благодаря этому чувству он мог общаться на равных со всеми, кого встречал. Он всегда эмоционально и просто доносил свои мысли до каждого. Я знаю, как трепетно он относился к коллективу и по-настоящему любил всех, кто с ним работал, был для них наставником и находил подходящие слова, чтобы вдохновить на новые проекты. Леонид Григорьевич всегда будет в нашей памяти как светлый человек, который не сдавался и шёл только вперёд. Боль оттого, что Леонида Окунева больше нет с нами, навсегда останется в каждом, кто знал и любил его и его творчество.

В региональном департаменте культуры подчеркнули, что на протяжении нескольких десятилетий Леонид Григорьевич был центральной фигурой театральной жизни Тюменской области. Под его руководством театр "Ангажемент" блестяще сочетал традиции и новаторство, дарил зрителям незабываемые эмоции. "Приносим глубокие соболезнования семье, родным Леонида Григорьевича, коллективу театра. Пусть наследие Леонида Григорьевича живёт в театре, в воспоминаниях зрителей и вдохновляет будущие поколения деятелей искусства", - отмечается в сообщении.