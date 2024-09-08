Как подготовить почву к следующему дачному сезону

Агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Шадрина Елена, рекомендует до конца сентября провести борьбу со злостными многолетними сорными растениями.
Кроме ручной прополки, существует еще эффективный метод борьбы — это мульчирование скошенной травой или черным неткаными материалом.
Мульчу из скошенной травы лучше всего применять на грядках и в теплице. Польза двойная: сорняк меньше растет, и влага сохраняется. Черным нетканым застилают дорожки между грядок или посадки клубники, а также дорожки в малиннике. Можно застилать приствольные круги у плодовых деревьев, чтобы не полоть.
Среди многолетних сорняков, наиболее часто встречаются у огородников такие как вьюнок полевой, пырей, и различные виды осота.
Самый эффективный способ борьбы — это химическая прополка гербицидами сплошного действия, лишь в том случае если рядом не растут культурные растения.
Необходимо убрать картофельную ботву, а затем плети вьюнка обработать гербицидом сплошного действия. Больше ничего не предпринимать в течение 3-4 недель.
Что же происходит в сорных растениях? Препарат через листья проникает в стебель и корневую систему, сорняк погибает. Осенью сокодвижение у растений идет от листьев к корням, поэтому такой эффект. Используем препараты в рекомендованных дозах, защищая посадки культурных растений, сообщает Мегатюмень.
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