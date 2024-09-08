Тюменцам советуют реанимировать почву в теплице осенью

После сбора урожая дачникам рекомендуют заняться обработкой теплицы. Почва в ней активно используется, поэтому со временем становится непригодной для выращивания овощей. Подготовка грунта в теплице осенью включает в себя несколько этапов.

Эксперты Россельхозцентра советуют для начала удалить растительные остатки. Далее необходимо провести смену грунта. Такая процедура нужна раз в несколько лет. Снимать необходимо слой на толщину штыка лопаты (25-30 см). Таким способом можно кардинально избавиться от остатков химических пестицидов, удобрений и вредителей.

Поможет перекопка почвы на штык лопаты и дезинфекция с использованием серной шашки. Ее зажигают на пару часов в закрытой теплице, установив на ровную твердую негорючую поверхность, например, кирпич.

После применения шашки теплицу нужно тщательно проветрить до трех суток и вымыть от копоти. Затем вносят препараты для восстановления плодородия почвы, поскольку окуривание уничтожает не только болезни, но и многие полезные грибы и бактерии.

От грибковых болезней и бактерий избавляются еще и мытьем стен теплицы мыльным раствором с добавлением медного или железного купороса, сообщает Тюменская область сегодня.