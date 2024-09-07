Тюменская молодежь может отправиться на форум "Российский Север" в Салехард

20 ноября в Ямало-Ненецком автономном округе стартует Всероссийский форум молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Подать заявку можно на платформе ФГАИС "Молодежь России" до 20 сентября.

Уникальная этнокультурная площадка в Салехарде в 10-й раз соберет 100 ярких представителей молодежи в возрасте от 14 до 35 лет. Среди них будут молодые общественные деятели, занимающиеся актуальными проблемами малых этносов, языковые активисты, этноблогеры и дизайнеры, а также активные молодые представители Движения Первых из числа коренных малочисленных народов, сообщает Мегатюмень.

Для участников подготовили 5 профильных направлений:

— "Россевер. Сообщество" — для тех, кто хочет создавать и развивать молодежные объединения коренных народов в своем регионе и в России;

— "Россевер. Туризм" — предоставит участникам, развивающим этнотуризм в своих регионах, практические и теоретические знания;

— "Россевер. Имидж" — предназначен для творческих личностей, которые знакомы с понятием "культурный код" или хотят узнать о нем. Молодые люди смогут представить культуру своего народа в современном формате;

— "Россевер. Родные языки" — для тех, кто стремится сохранить язык своих предков и активно участвует в этом процессе;

— "Россевер. Контент" — объединит представителей СМИ, фотографов, копирайтеров и специалистов по продвижению в социальных сетях для создания общего информационного ресурса "Россевер".