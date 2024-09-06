Почтамты установили в 10 тюменских отделениях связи

Автоматизированное получение отправлений из почтоматов ускоряет обслуживание клиентов в отделениях. Почта планирует расширить в регионе сеть автоматических станций по обмену посылками.

Сейчас возможность получить посылку в почтомате без участия персонала есть в отделениях: 625018 (ул. Московский тракт, д. 161), 625042 (ул. Федюнинского, 60, к.1), 625046 (ул. Олимпийская, д.20а), 625048 (ул. Механическая, д.27), 625062 (ул. Федюнинского, д.13), 625063 (ул. Вьюжная, д.8), 625002 (ул. Водников, д.5), 625023 (ул. Пржевальского, д.54), 625028 (ул. Широтная, 165, к.7), 625051 (ул. Пермякова, 39).

Новый способ обмена почтовыми отправлениями стал доступен тюменцам с мая. Ежедневно через почтоматы в отделениях Тюмени клиенты Почты получают от 20 до 50 посылок. За текущий месяц больше всего посылок из почтомата клиенты Почты получили в отделении № 625028 (ул. Широтная, 165, к.7). В почтомате можно получить посылку как внутреннюю, так и международную, весом до 20 кг, без описи вложения, а также без наложенного платежа или таможенного уведомления, сообщили в пресс-службе "Почты России".

Информационная система компании сама отбирает отправления, которые можно поместить в почтомат, исходя из заданных критериев. Таким способом выдаются посылки до 605 мм в длину, 270 мм в ширину и 450 мм — в высоту. Клиенту, чья посылка готова к выдаче в почтомате, приходит SMS-сообщение, в котором указан срок хранения отправления и код для его получения. Услуга бесплатная и доступна при наличии привязанного номера телефона к адресу получателя или личного кабинета в мобильном приложении, сообщает Тюменская линия.

"Клиенты тюменских отделений уже оценили удобство автономной выдачи посылок из почтоматов. Ежемесячно количество клиентов, которые воспользовались новым способом, увеличивается. И главная тому причина – это возможность клиента управлять своим временем. Получение посылок через почтоматы без помощи оператора помогает клиенту существенно сэкономить своё время и сделать пребывание на Почте максимально комфортным", — отметил директор регионального управления Почты России Виктор Валов.