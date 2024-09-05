Кобелевы: три поколения в спортивном ориентировании

В династии Кобелевых уже три поколения истинных любителей такого вида спорта, как спортивное ориентирование. А началось все с Леонида, главы семьи. Он поступил в университет на геологоразведочный факультет. И однажды увидел там афишу с приглашением спортсменов в секцию для новичков.

Жизнь Леонида просто перевернулась, он не на шутку увлекся спортивным ориентированием и в итоге стал кандидатом в мастера спорта. При этом он учился и обучал других начинающих ориентировщиков. От деятельности тренера-преподавателя дошел до должности директора... Это был длинный и непростой трудовой путь.

Уже 32 года Леонид Кобелев возглавляет федерацию спортивного ориентирования Тюменской области, а также является судьей всероссийской категории.

Леонид считает себя по-настоящему богатым человеком. Еще бы, ведь у него трое детей и шестеро внуков. Стоит отметить, что все пошли по его стопам. С удовольствием занимаются спортивным ориентированием, выступают на соревнованиях и занимают призовые места. К примеру, внучка Полина является победителем окружных и всероссийских стартов. Внук Иван – победитель "Кубка парков 2022" и различных всероссийских стартов. Даже 6-летняя внучка Алина активно старается заниматься, а начала девочка этот спортивный путь с прогулок по лесу с картой вместе с бабушкой. Одним словом, самые младшие представители династии Кобелевых с честью продолжают спортивные традиции.

– Мы очень много времени проводим всей семьей, ведь нас объединяют не только семейные узы, но и спортивное ориентирование. Мой старший сын Сергей уже много лет помогает с организацией спортивных мероприятий. Хочу отметить, что судейский уровень у него выше моего – он является судьей международной категории! И до сих пор они вместе с женой не перестают выступать как профессиональные спортсмены в своей возрастной категории, – отметил глава семьи.

К слову, со своей будущей женой Леонид познакомился именно на тренировках, когда преподавал в спортивном клубе. Галина Кобелева также с юного возраста занималась спортивным ориентированием. И что, если не спортивная судьба, свела два любящих сердца. Сейчас ни одни соревнования не обходятся без этой пары. Кроме того, у них есть совместное хобби – обучать детей азам спортивного ориентирования.

В спортивном ориентировании семью всегда привлекало разнообразие деятельности, неугасающий интерес к познанию окружающего мира. Это посещение новых мест, общение с природой и другими спортсменами, а также приобретение дополнительных полезных в жизни навыков.

Жизненное кредо спортивной династии Кобелевых: "Все, за что берешься, старайся делать хорошо".