Тюменцы могут задать вопросы министру просвещения РФ

10:49 04 сентября 2024
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Общероссийское родительское собрание состоится 11 сентября в 12:00 (мск) в Международном мультимедийном пресс-центре Медиагруппы "Россия сегодня". Задать вопрос министру просвещения можно на сайте Минпросвещения.

Общероссийское родительское собрание проводится ежегодно с 2014 года. Для организаторов - Национальной родительской ассоциации и Министерства просвещения э то возможность получить обратную связь, услышать мнение родителей, оценить эффективность реализуемых проектов и программ, напрямую донести позицию Минпросвещения России по значимым темам и рассказать о нововведениях и перспективах. Для родителей это возможность услышать ответы на волнующие вопросы в сфере начального, основного и среднего общего образования.

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